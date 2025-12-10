Galaxy S24 Latest Price : Samsung Galaxy S24 ची किंमत ३४ हजारांनी कमी; कुठे मिळेल स्वस्तात मोबाईल?

Sandeep Shirguppe
सॅमसंगचा Galaxy S24 5G हँडसेट Amazon.in वर जवळजवळ अर्ध्या किमतीत विक्री सुरू आहे.
Samsung Galaxy S24
esakal
Samsung Galaxy S24 5G हँडसेट Amazon वर ₹40,999 मध्ये विक्रिसाठी सुरू आहे.
Samsung Galaxy S24
esakal
मोबाईल लॉन्च झाल्यानंतर याची किंमत ७५ हजार रुपये होती. ती आता ४० हजारांवर आली आहे.
Samsung Galaxy S24
esakal
Samsung Galaxy S24 5G सोबत बँक ऑफर्स देखील देण्यात येणार आहेत. Amazon वर अनेक बँका वेगवेगळे कॅशबॅक देत आहेत.
Samsung Galaxy S24
esakal
तुमचा जुना मोबाईल देऊन exchange करून अजून तुम्ही मोबाईलची किंमत कमी करू शकता.
Samsung Galaxy S24
esakal
Samsung Galaxy S24 5G मध्ये 6.2-इंचाचा डायनॅमिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले आहे. ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि पीक ब्राइटनेस 2600 nits आहे.
Samsung Galaxy S24
esakal
Samsung Galaxy S24 5G मध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) चिपसेट, 8GB RAM आहे.
Samsung Galaxy S24
esakal
Samsung Galaxy S24 5G मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा आणि 12MP चा सेल्फी कॅमेरा आहे.
Samsung Galaxy S24
esakal
या सॅमसंग हँडसेटमध्ये ४००० एमएएच बॅटरी आहे आणि त्यात २५ वॅटचा वायर्ड चार्जर आणि १५ वॅटचा वायरलेस चार्जर आहे.
Samsung Galaxy S24
esakal