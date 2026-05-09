विराट कोहली फक्त रन मशीन नाही! IPL मध्ये असा रेकॉर्ड केला की दिग्गजही पडले मागे

झेल

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक झेल पकडण्याच्या या यादीत अव्वल स्थानावर आहे आरसीबीचा सुपरस्टार विराट कोहली.

विराट कोहली – १२०+ झेल

२५० हून अधिक सामन्यांत विराटने १२० पेक्षा जास्त भन्नाट कॅच पकडले आहेत.

रविद्र जडेजा

आयपीएलमध्ये रविद्र जडेजा ने दुसऱ्या क्रमांकावर जास्त झेल पकडले आहेत, त्याने २६३ सामन्यात ११० झेल घेतले.

‘मिस्टर IPL’

सुरेश रैनाने आयपीएलमध्ये १०९ झेल घेत या यादीत तिसर स्थान मिळवलं आहे.

धोका

पॉइंट आणि कव्हरवर उभा असलेला रैना प्रतिस्पर्ध्यांसाठी मोठा धोका असायचा

कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्डने १०३ कॅच घेत आयपीएलमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

पोलार्ड

पोलार्डचने हवेतले भन्नाट बाउंड्री लाईनवर उड्या मारत घेतलेले त्याचे कॅच आजही फॅन्स विसरलेले नाहीत.

अव्वल

बॅटसोबत फिल्डिंगमध्येही विराट ‘किंग’ आहे , धावा, शतकं आणि आता सर्वाधिक झेल… विराट प्रत्येक विभागात अव्वल दिसतोय.

हा विक्रम कोण मोडणार?

सध्याच्या खेळाडूंमध्ये विराटचा हा मोठा रेकॉर्ड मोडणं खूप कठीण मानलं जातं.

