Sanidhya Chaturvedi : देशासाठी लाखोंच्या पॅकजेची नोकरी नाकारणारा सानिध्य चतुर्वेदी आहे तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

आयआयटीयन सानिध्य -

२५ वर्षीय आयआयटीयन सानिध्य चतुर्वेदीने लाखो रुपयांच्या नोकरीची ऑफर नाकारून कोट्यवधी रुपयांचे स्टार्टअप उभारले आहे.

स्टार्टअप सुरू केले -

शिक्षण घेत असताना सानिध्यने फोलियम सेन्सिंग प्रायव्हेट लिमिटेड नावाचे स्टार्टअप सुरू केले.

ऑप्टिकल फायबर सेन्सिंग तंत्रज्ञान -

सानिध्यची कंपनी फोलियम सेन्सिंग प्रायव्हेट लिमिटेडने ऑप्टिकल फायबर सेन्सिंग तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.

फायबर सेन्सिंगच्या जगात क्रांती -

सानिध्यची कंपनी ऑप्टिकल फायबर सेन्सिंगच्या जगात क्रांती घडवत आहे.

प्राथमिक शिक्षण -

सानिध्यने सतना येथील सेंट मायकल स्कूलमध्ये शिक्षण पूर्ण केले आहे.

आयआयटी मद्रास -

सानिध्ययने यानंतर आयआयटी मद्रासमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक आणि एम.टेक पूर्ण केले.

धेय्य काय? -

सानिध्य म्हणतो की माझे ध्येय मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया आहे.

किती पेटंट आहेत? -

सानिध्यकडे आजपर्यंत ३५ पेटंट आहेत, त्यापैकी १५ आंतरराष्ट्रीय आहेत.

Next : लिफ्टचा शोध कुणी आणि कसा लावला?

Elevator History

|

ESakal

येथे पाहा