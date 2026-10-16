T20I मध्ये सर्वात जास्त सिक्स मारणारे टॉप-५ भारतीय, रोहित शर्मा अव्वल

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज चौथा टी२० सामना

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात हैदराबादला चौथा टी२० सामना १४ ऑक्टोबरला खेळवण्यात आला, ज्यात भारताला २४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला.

Team India

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Sakal

संजू सॅमसनचं अर्धशतक

पण या सामन्यात संजू सॅमसनने २३ चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी केली.

Sanju Samson

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Sakal

सहावा भारतीय क्रिकेटपटू

या खेळीदरम्यान, संजू सॅमसनने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० षटकारांचा टप्पा ओलांडला. तो हा टप्पा पार करणारा सहावा भारतीय क्रिकेटपटू ठरला.

Sanju Samson

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Sakal

संजू सॅमसनचे षटकार

संजू सॅमसनने ७६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १०२ षटकार मारले आहेत.

Sanju Samson

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Sakal

विराट कोहली

सर्वाधिक T20I षटकार मारणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे. त्याने १२५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १२४ षटकार मारले आहेत.

Virat Kohli 

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Sakal

हार्दिक पांड्या

या विक्रमाच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर हार्दिक पांड्या असून त्याने १३८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १२६ षटकार मारले आहेत.

Hardik Pandya

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Sakal

अभिषेक शर्मा

तिसऱ्या क्रमांकावर अभिषेक शर्मा असून त्याने ६६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १४२ षटकार मारले आहेत.

Abhishek Sharma

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Sakal

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने ११३ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १७९ षटकार मारले आहेत.

Suryakumar Yadav

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Sakal

रोहित शर्मा

पहिल्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे, ज्याने १५९ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत २०५ षटकार मारले आहेत.

(ही आकडेवारी १४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतचीच आहे.)

Rohit Sharma

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Sakal

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