T20I मध्ये सर्वात जास्त सिक्स मारणारे टॉप-५ भारतीय, रोहित शर्मा अव्वल

Pranali Kodre
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात हैदराबादला चौथा टी२० सामना १४ ऑक्टोबरला खेळवण्यात आला, ज्यात भारताला २४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला.
Team India
Sakal
पण या सामन्यात संजू सॅमसनने २३ चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी केली.
Sanju Samson
Sakal
या खेळीदरम्यान, संजू सॅमसनने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० षटकारांचा टप्पा ओलांडला. तो हा टप्पा पार करणारा सहावा भारतीय क्रिकेटपटू ठरला.
Sanju Samson
Sakal
संजू सॅमसनने ७६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १०२ षटकार मारले आहेत.
Sanju Samson
Sakal
सर्वाधिक T20I षटकार मारणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे. त्याने १२५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १२४ षटकार मारले आहेत.
Virat Kohli
Sakal
या विक्रमाच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर हार्दिक पांड्या असून त्याने १३८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १२६ षटकार मारले आहेत.
Hardik Pandya
Sakal
तिसऱ्या क्रमांकावर अभिषेक शर्मा असून त्याने ६६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १४२ षटकार मारले आहेत.
Abhishek Sharma
Sakal
सूर्यकुमार यादव दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने ११३ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १७९ षटकार मारले आहेत.
Suryakumar Yadav
Sakal
पहिल्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे, ज्याने १५९ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत २०५ षटकार मारले आहेत.
(ही आकडेवारी १४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतचीच आहे.)
Rohit Sharma
Sakal
Ranji Trophy Format
Sakal