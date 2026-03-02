संजू सॅमसनने मोडला रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा मोठा विक्रम!

Pranali Kodre
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत १ मार्च रोजी भारतीय संघाने सुपर-८ च्या सामन्यात वेस्ट इंडिजला ५ विकेट्सने पराभूत केले.
कोलकाताला झालेल्या या सामन्यातील विजयासह भारताने उपांत्य फेरीतही प्रवेश केला.
भारताच्या या विजयात यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनचा मोठा वाटा होता. त्याने ५० चेंडूत १२ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ९७ धावांची खेळी केली.
त्यामुळे संजू सॅमसन आता टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतासाठी सर्वोच्च धावांची खेळी करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे.
त्याने रोहित शर्माला मागे टाकले आहे. रोहितने २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ९२ धावांची खेळी केली होती.
तसेच या यादीत चौथ्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे. ज्याने २०१६ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर नाबाद ८९ धावांची खेळी केली होती.
तसेच २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्येच अमेरिकेविरुद्ध सूर्यकुमार यादवने नाबाद ८४ धावा केल्या होत्या. ही या यादीतील पाचव्या क्रमांकाची खेळी आहे.
या यादीत अव्वल क्रमांकावर सुरेश रैना असून त्याने २०१० टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १०१ धावांची शतकी खेळी केली होती. टी२० वर्ल्ड कपमधील हे भारताचे एकमेव शतक आहे.
