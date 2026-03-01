विंडीज देश नाही, पण क्रिकेट सामन्याआधी राष्ट्रागीतावेळी त्यांच्यासाठी कोणतं गाणं वाजतं?

Pranali Kodre
क्रिकेटमध्ये खेळणारा वेस्ट इंडिज संघ हा कोणत्या एका देशाचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर कॅरेबियन बेटांवर बसलेल्या विविध देशांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व करतो.
या संघाकडून जमैका, बार्बाडोस, गयाना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो अशा अनेक बेटांवरील देशांतील खेळाडू खेळतात.
त्यामुळे त्यांना कोणत्या एका देशाचे राष्ट्रगीत वाजता येत नाही. अशावेळी त्यांच्यासाठी एक विशिष्ट क्रिकेट अँथम वाजवलं जातं.
'Rally 'Round the West Indies' असं या गीताचं नाव आहे. हे गाणं वेस्ट इंडिज क्रिकेट बोर्डाने त्यांचे अधिकृत गीत म्हणून स्वीकारलं आहे.
त्रिनिदादचे प्रसिद्ध गायक डेव्हिड रडर यांनी १९८७ मध्ये हे गाणं लिहिलं आणि संगीतबद्ध केलं होतं.
१९९९ पासून ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेपासून हे गाणं वेस्ट इंडिज संघाचं अधिकृत गीत म्हणून सामन्याच्या आधी वाजण्यास सुरुवात झाली.
दरम्यान, क्रिकेटसाठी मुळ गाण्यातील काही ओळी आणि शब्द बदलण्यात आले होते. पण अद्यापही हेच गाणं वेस्ट इंडिजच्या सामन्याआधी त्यांच्यासाठी वाजवलं जातं.
