भारताचा तिरंगा कोणी बनवला?

सकाळ डिजिटल टीम
भारताचा तिरंगा दिसला की अंगावर रोमांच उभे राहतात... मनात देशाभिमानाची भावना जागी होते. पण कधी विचार केलाय का, आपल्या या तिरंग्याची कल्पना नेमकी कुणाची होती? या प्रश्नाचं उत्तर एका अशा व्यक्तीकडे जातं, ज्यांचं नाव आजही तिरंग्याच्या इतिहासात अभिमानाने घेतलं जातं... ते म्हणजे पिंगली वेंकय्या!
भारतासाठी राष्ट्रीय ध्वज तयार करण्याच्या उद्देशाने वेंकय्या यांनी विविध ध्वजांच्या रचनांचा अभ्यास केला. 1916 मध्ये त्यांनी ‘A National Flag for India’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. या पुस्तकात भारतासाठी राष्ट्रीय ध्वजाच्या 24 रचना मांडण्यात आल्या होत्या.
1921 मध्ये विजयवाडा येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात पिंगली वेंकय्या यांनी राष्ट्रीय ध्वजाची रचना महात्मा गांधींसमोर मांडली. या रचनेवर पुढे चर्चा झाली आणि ध्वजामध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले.
वेंकय्या यांच्या सुरुवातीच्या रचनेत लाल आणि हिरवा रंग होता. नंतर पांढरा रंग आणि चरखा समाविष्ट करण्यात आला. चरखा हा त्या काळात स्वदेशी, स्वावलंबन आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानला जात होता.
राष्ट्रीय चळवळीबरोबर ध्वजाच्या रचनेतही बदल होत गेले. 1931 मध्ये केशरी, पांढरा आणि हिरवा अशा तीन रंगांच्या ध्वजाला काँग्रेसने स्वीकारले. या ध्वजाच्या मध्यभागी चरखा होता. हा ध्वज पुढील राष्ट्रध्वजाच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर राष्ट्रध्वजाच्या अंतिम रचनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला. चरख्याच्या जागी अशोकचक्राचा समावेश करण्यात आला. सारनाथ येथील अशोक सिंहस्तंभावरील धर्मचक्रावर आधारित अशोकचक्र तिरंग्याच्या मध्यभागी आले.
तिरंग्याच्या मध्यभागी असलेल्या अशोकचक्राला 24 आरे आहेत. हे चक्र धर्म, गती आणि सतत पुढे जाण्याचा संदेश देते. तिरंगा आपल्याला स्थिर न राहता प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्याची प्रेरणा देतो.
तिरंग्यातील प्रत्येक रंगाची स्वतंत्र ओळख आहे.
🟧 केशरी : धैर्य आणि त्याग
⬜ पांढरा : सत्य आणि शांतता
🟩 हिरवा : समृद्धी आणि विकास
🔵 अशोकचक्र : धर्म आणि गतिशीलतेचे प्रतीक
तिरंगा म्हणजे केवळ तीन रंगांचा कापडाचा तुकडा नाही. तो भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची आठवण, राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक आणि कोट्यवधी भारतीयांच्या अभिमानाची निशाणी आहे. त्याच्याकडे पाहताना स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या असंख्य ज्ञात-अज्ञात वीरांची आठवण होते.
आजचा भारतीय राष्ट्रध्वज हा अनेक ऐतिहासिक टप्प्यांतून विकसित झाला आहे. त्याच्या विकासातील पिंगली वेंकय्या यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 22 जुलै 1947 रोजी संविधान सभेने सध्याच्या राष्ट्रध्वजाचा स्वीकार केला.
पिंगली वेंकय्या यांच्या कल्पनेपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज भारताच्या अभिमानाचे प्रतीक बनला आहे.
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