Apurva Kulkarni
महाराजांचे असे अनेक सेनापती होते ज्यांच्या नावाने मुघल बादशहा औरंगजेब आणि त्याचे संपूर्ण सैन्य अक्षरशः थरथर कापायचे.
MARATHA WARRIORS WHO FOUGHT AGAINST AURANGZEB
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त्यातील दोन म्हणजे संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव. यांनी औरंगजेबाला सळो की पळो करून सोडलं होतं.
MARATHA WARRIORS WHO FOUGHT AGAINST AURANGZEB
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त्यांच्या घोड्याचा आवाज ऐकूनच अनेक मुगल घाबरून पळायचे.
MARATHA WARRIORS WHO FOUGHT AGAINST AURANGZEB
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एका अंधाऱ्या रात्री संताजी घोरपडे यांनी बंधू बहिर्जी आणि मालोजी घोरपडे मावळ्यांसह औरंगजेबाच्या छावणीवर हल्ला करायचं ठरवलं.
MARATHA WARRIORS WHO FOUGHT AGAINST AURANGZEB
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मध्यरात्री संताजी मावळ्यांसह थेट औरंगजेबाच्या तंबूपर्यंत पोहचले. परंतु त्या रात्री नशिबानं औरंगजेब आपल्या तंबूत नव्हता.
MARATHA WARRIORS WHO FOUGHT AGAINST AURANGZEB
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संताजीने तो तंबू तलवारीनं कापून जमीनदोस्त केला. तसंच तंबूच्या शिखरावर असलेले दोन सोन्याचे कळस काढून घेतले.
MARATHA WARRIORS WHO FOUGHT AGAINST AURANGZEB
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तसंच गनिमी कावा, शत्रूवर अचानक हल्ला आणि शत्रूच्या छावण्यांवर धाडी टाकण्यात त्यांचा हातखंडा होता.
MARATHA WARRIORS WHO FOUGHT AGAINST AURANGZEB
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छत्रपती शाहू महाराजांना गादीवर आणण्यासाठी मुघलांच्या संघर्षात त्यांचा मोठा वाटा आहे.
MARATHA WARRIORS WHO FOUGHT AGAINST AURANGZEB
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