सापांना तुमच्या घरापासून दूर ठेवेल 'ही' छोटी मशीन, किंमत फक्त एवढीशीच

हे विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुमच्या घरापासून सापांना सुरक्षितपणे दूर ठेवण्याचे काम करते.
'स्नेक पेस्ट रिपेलेंट सिस्टीम' नावाचे हे उत्पादन ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही मार्केटमध्ये सहज उपलब्ध आहे.
हे उपकरण एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज निर्माण करते, ज्यामुळे साप त्याच्या आजूबाजूला फिरत नाहीत.
हे सर्प प्रतिबंधक उपकरण सुमारे ३,००० चौरस फूट एवढे मोठे क्षेत्र कव्हर करून सापांना दूर ठेवते.
सापांना पळवून लावणाऱ्या या उपयुक्त उपकरणाची किंमत ३,००० रुपये आहे.
हे उपकरण थेट विजेवर (प्लगीन करून) किंवा बॅटरीचा वापर करूनही चालवता येते.
वेगवेगळ्या प्रजातींच्या सापांना पळवण्यासाठी हे यंत्र तीन प्रकारच्या वेगवेगळ्या आवाजांची निर्मिती करते.
उपकरणाव्यतिरिक्त सापांना दूर ठेवण्यासाठी घर, बाग किंवा पार्किंगच्या जागेत सर्पदंश प्रतिबंधक फवारणी देखील करता येते.
