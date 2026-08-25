साडीवरचे डाग काढण्याच्या भन्नाट टिप्स

Apurva Kulkarni
साडीवर डाग पडल्यास ते लगेच घासू नका, त्यामुळे साडीच्या फॅब्रिकला नुकसान होऊ शकतं.
SAREE STAIN REMOVAL TIPS
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डाग असलेल्या भागावर मऊ आणि स्वच्छ कपड्यानं हलक्या हाताने टिपटिप करून पूसा.
SAREE CARE
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साडी घरच्या घरी जोरत धुण्याऐवजी ड्रायक्लिनिंगला टाका. त्यामुळे साडीची शाईन आहे तशी राहिल.
SAREE CLEANING TIP
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सिल्क साडीला हीट देऊ नका किंवा गरम पाण्याने धुण्याचा प्रयत्न करू नका त्याने फॅब्रिक खराब होईल.
SILK SAREE WASHING TIPS
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साडी स्वच्छ धुवून उन्हात न ठेवता सावलीत पूर्णपणे वाळवा.
SAREE STORAGE TIPS
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साडी स्टोअर करताना ती मऊ मलमलच्या कपड्यात गुंडाळून ठेवा. यामुळे साड्या वेवस्थित राहतात.
HOW TO STORE SILK SAREE
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साड्या प्रेस करताना हीट कमी ठेवा. जास्त हीटमुळे साडी जळण्याचा धोका असतो.
SILK SAREE STORAGE
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जरीची सिल्क साडी कॉटन कपड्यात गुंडाळून ठेवा. त्यामुळे ती वेवस्थित राहते.
, SAREE CLEANING AT HOME
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SALT AND CLOVE
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