Sarpagandha Benefits : सापासारखी दिसणारी मुळे अन् कमालीचे औषधी गुणधर्म; सर्पगंधा वनस्पतीला का मानले जाते गुणकारी?

बाळकृष्ण मधाळे

सर्पगंधा वनस्पतीचे औषधी महत्त्व

सर्पगंधा (Indian Snakeroot) ही आयुर्वेदिक आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्रात महत्त्वाची मानली जाणारी औषधी वनस्पती आहे. तिच्या मुळांमध्ये आढळणाऱ्या घटकांचा औषधनिर्मितीत उपयोग केला जातो.

sarpagandha Benefits

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सर्पगंधा नाव कसे पडले?

सर्पगंधेची मुळे लांबट आणि वळणदार असतात. त्यांच्या आकाराचे सापाशी साधर्म्य असल्यामुळे या वनस्पतीला ‘सर्पगंधा’ असे नाव पडल्याचे सांगितले जाते.

sarpagandha Benefits

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मुळांमध्ये कोणते औषधी घटक?

सर्पगंधेच्या मुळांना विशेष महत्त्व आहे. त्यामध्ये रिसर्पिन (Reserpine) यासह विविध अल्कलॉइड्स आढळतात. या सक्रिय घटकांमुळे सर्पगंधेचा औषधनिर्मितीत उपयोग केला जातो.

sarpagandha Benefits

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esakal

उच्च रक्तदाबावर कसा होतो परिणाम?

सर्पगंधेतील रिसर्पिन या घटकाचा रक्तदाब कमी करण्यासाठी औषध म्हणून वापर केला गेला आहे. मात्र, रक्तदाब अतिप्रमाणात कमी होण्यासह गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वापर टाळावा.

sarpagandha Benefits

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esakal

निद्रानाशावर उपयोग होतो का?

सर्पगंधेतील काही घटक मज्जासंस्थेवर परिणाम करून गुंगी आणू शकतात. मात्र, निद्रानाशावरील सुरक्षित उपचार म्हणून तिचा स्वतःहून वापर करणे योग्य नाही. झोपेची समस्या कायम असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

sarpagandha Benefits

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esakal

ताप आणि पचनाच्या तक्रारींसाठी पारंपरिक वापर

पारंपरिक लोकवैद्यकात सर्पगंधेचा ताप, पोटातील जंत आणि पचनाच्या तक्रारींसाठी वापर केला जात असल्याचे उल्लेख आढळतात. मात्र, या उपयोगांची वैज्ञानिक परिणामकारकता पुरेशी सिद्ध झालेली नाही.

sarpagandha Benefits

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esakal

सर्पगंधा वापरताना घ्या काळजी

सर्पगंधेच्या चुकीच्या वापरामुळे रक्तदाब कमी होणे, चक्कर येणे, गुंगी आणि इतर गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाशिवाय या वनस्पतीचे सेवन करू नये.

sarpagandha Benefits

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esakal

सर्पदंश झाल्यास काय करावे?

सर्पदंशावर सर्पगंधा प्रभावी असल्याचा पुरेसा वैज्ञानिक पुरावा नाही. सर्पदंश झाल्यास घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता तातडीने रुग्णालयात जावे आणि आधुनिक वैद्यकीय उपचार घ्यावेत.

sarpagandha Benefits

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महत्त्वाची सूचना

सर्पगंधेचा औषधी उपयोग डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करावा. पारंपरिक उपयोग आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले उपचार यांमध्ये फरक असतो.

sarpagandha Benefits

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