जोडीदार गेल्यानंतर हा पक्षी काय करतो? कारण ऐकून भावूक व्हाल

Sandip Kapde
सारस क्रेन हा जगातील सर्वात लांब उडणारा पक्षी मानला जातो आणि त्याची उंची सुमारे १.८ मीटरपर्यंत असते.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
लांब पाय, लांब मान आणि आकर्षक शरीरयष्टीमुळे सारस क्रेन सहज ओळखता येतो.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
सारस क्रेनला २०१३ मध्ये उत्तर प्रदेशचा राजकीय पक्षी म्हणून घोषित करण्यात आले.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
गुलाबी रंगाचे लांब पाय, लालसर डोके आणि मान तसेच फिकट गुलाबी चोच त्याचे सौंदर्य वाढवतात.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
सारस भारत, नेपाळ, दक्षिणपूर्व आशिया आणि उत्तर ऑस्ट्रेलियातील आर्द्रभूमी, शेतजमिनी आणि गवताळ प्रदेशात आढळतो.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
सारस मोठ्या अंतराचे स्थलांतर करत नाही आणि वर्षभर आपल्या मूळ अधिवासाच्या आसपासच राहतो.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
आर्द्रभूमींचे क्षेत्र कमी होत असल्याने सारस क्रेनला असुरक्षित म्हणजेच वल्नरेबल श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
सारसची जोडी एकदा जमल्यानंतर हे पक्षी आयुष्यभर एकमेकांसोबत राहतात.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
जोडीदाराचा मृत्यू झाल्यास दुसरा सारस बराच काळ एकटा राहतो किंवा शोक व्यक्त करत असल्याचे मानले जाते.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
भारतीय लोककथांमध्ये सारसला प्रेम, निष्ठा आणि आयुष्यभराच्या साथीचे प्रतीक मानले जाते.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
भारतात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि गुजरातच्या दलदलीच्या भागांत सारसांची संख्या तुलनेने अधिक आढळते.
The Sarus Crane is a symbol of lifelong love and loyalty
esakal
Nepal follows the Vikram Samvat calendar, which places the country in the year 2083 while the Gregorian calendar marks 2026
esakal