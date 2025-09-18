सर्वपित्री अमावस्येला का केले जाते ज्ञात-अज्ञात पितरांचे श्राद्ध जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम
सर्वपित्री अमावस्येचे महत्व काय आहे आणि या दिवशी का केले जाते ज्ञात-अज्ञात पितरांचे श्राद्ध जाणून घ्या काय आहेत या मागची कारणं.
पितृपक्ष पंधरा दिवसांचा असतो. या पंधरवड्यात पितर पृथ्वीवर वास्तव्य करतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. सर्वपित्री अमावस्येला पितृपक्षाची सांगता होते आणि त्यांना पुन्हा पितृलोकात पाठवले जाते.
अनेकदा आपल्याला कुटुंबातील सर्व पूर्वजांच्या मृत्यूची तिथी (तारीख) माहित नसते. अशा अज्ञात पितरांना श्राद्ध घालण्यासाठी सर्वपित्री अमावस्या हा सर्वात योग्य दिवस मानला जातो.
ज्यांना कोणत्याही कारणामुळे (उदा. वेळ न मिळणे, प्रवासात असणे) त्यांच्या पूर्वजांच्या तिथीला श्राद्ध करता आले नाही, ते सर्व लोक या एकाच दिवशी श्राद्ध, पिंडदान आणि तर्पण करू शकतात.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत पितृदोष असेल, तर या दिवशी श्राद्ध विधी केल्याने पितरांना शांती मिळते आणि पितृदोष दूर होतो, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
योग्य पद्धतीने श्राद्ध केल्याने पितर तृप्त होतात आणि आपल्या वंशजांना सुख, समृद्धी आणि आरोग्य यांचा आशीर्वाद देतात.
सर्वपित्री अमावस्येच्या दिवशी केलेल्या श्राद्धाने पितरांना मोक्ष मिळतो आणि त्यांची भटकंती थांबते, अशी श्रद्धा आहे. यामुळे मृत आत्म्यांना शांती मिळते.
या दिवशी कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र येऊन पूर्वजांचे स्मरण करतात, ज्यामुळे कौटुंबिक बंध अधिक घट्ट होतात. तसेच या दिवशी केलेल्या दान-धर्माला मोठे पुण्य लाभते. गरजू लोकांना, ब्राह्मणांना आणि गायींना भोजन दिल्याने पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात.
अमावस्या ही पितरांशी संबंधित तिथी मानली जाते. पितृपक्षातील शेवटची अमावस्या असल्याने या तिथीवर केलेले श्राद्ध अत्यंत प्रभावी ठरते. या दिवशी केले जाणारे अन्नदान हे केवळ श्राद्ध विधीचा भाग नसून, भुकेल्यांना अन्न देऊन पुण्य कमावण्याचा एक मार्ग मानला जातो.
