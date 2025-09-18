शारदीय नवरात्रीत जुळणार महालक्ष्मी राजयोग! या 3 राशींवर धनवर्षाव होणार

Aarti Badade
Shardiya Navratri 2025 शारदीय नवरात्रीत जुळणार महालक्ष्मी राजयोग! या 3 राशींवर बरसणार फक्त पुण्य व सुख
22 सप्टेंबर 2025 ते 2 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान
देवीच्या नऊ रूपांची पूजा व शुभ योगांची साथ
24 सप्टेंबर रोजी चंद्र तूळ राशीत प्रवेश करणार
मंगळासोबत युती होऊन तयार होईल महालक्ष्मी राजयोग
हा योग मानला जातो अत्यंत शुभ व लाभदायक
या 3 राशींचं नशीब होणार चमकदार
तूळ (Libra)
मकर (Capricorn)
कुंभ (Aquarius)
अचानक धनलाभ
करिअरमध्ये प्रमोशनची संधी
मित्र-परिवारासोबत चांगले संबंध
प्रवासाचे योग
वरिष्ठांचा सपोर्ट
गुंतवणुकीसाठी शुभ काळ
भाग्याची साथ
रखडलेली कामे पूर्ण
धार्मिक कार्यात वाढती रुची
महालक्ष्मी राजयोगामुळे या राशींवर बरसणार पुण्य, संपत्ती आणि आनंद! तुमचं नशीबही होऊ शकतं उज्ज्वल
