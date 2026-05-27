Ambenali Ghat Accident : आंबेनळी घाटातील मृतांच्या कुटुंबीयांना धीर देताना उदयनराजे गहिवरले, मूलंही ढसा ढसा रडली

बाळकृष्ण मधाळे
आंबेनळी घाटातील भीषण अपघातानंतर आसगाव गावावर शोककळा पसरली असताना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मृत तरुणांच्या कुटुंबीयांची भेट घेत धीर दिला.
एकाच गावातील आठ मित्रांच्या दुर्दैवी मृत्यूने संपूर्ण सातारा हादरला असून, सांत्वन करताना उदयनराजेंनाही गहिवरून आलं.
‘मी तुमच्या मुलाची जागा घेऊ शकत नाही, पण मुलगा आणि भाऊ म्हणून कायम पाठीशी उभा राहीन,’ अशा शब्दांत त्यांनी कुटुंबीयांना आधार दिला.
आंबेनळी घाटातील भीषण अपघातात स्कॉर्पिओ गाडी 1200 फूट खोल दरीत कोसळून 8 तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या हृदयद्रावक दुर्घटनेने सातारा जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. सोमवारी मध्यरात्री चौघांवर एकाचवेळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
त्यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आसगावमध्ये जाऊन मृत तरूणांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले.
ज्यावेळी राजे याठिकाणी पोहोचले तेव्हा मृतांच्या नातेवाईकांना भरून आलं.
त्यांनी राजेंना पाहून हंबरडा फोडला, तर लहान मूलं हमसून हमसून रडली. हे चित्र पाहून संपूर्ण परिसर स्तब्ध झाला होता.
