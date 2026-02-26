Satara Forts History : सातारा छत्रपती शिवरायांची गादी, किल्ल्यांचा धगधगता इतिहास जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी येथे अफझलखानाचा पराभव करून स्वराज्याची ताकद दाखवली.
Satara Forts History
esakal
शिवरायांनी जिंकलेला हा गड साताऱ्यावर नजर ठेवणारा महत्त्वाचा दुर्ग होता.
Satara Forts History
esakal
शिवरायांच्या ताब्यात आलेला आणि कोयना जंगलात वसलेला दुर्गम किल्ला.
Satara Forts History
esakal
शिवरायांनी स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी उभारलेला धोरणात्मक गड.
Satara Forts History
esakal
शिवरायांच्या काळात महत्त्व प्राप्त झालेला खटाव तालुक्यातील किल्ला.
Satara Forts History
esakal
शिवरायांच्या स्वराज्य विस्तारात योगदान देणारा ऐतिहासिक दुर्ग.
Satara Forts History
esakal
महाबळेश्वर परिसरातील हा गड शिवरायांच्या रणनीतीचा साक्षीदार आहे.
Satara Forts History
esakal
डोंगरमाथ्यावर वसलेला हा गड शिवरायांच्या दुर्गबांधणी कौशल्याची आठवण करून देतो.
Satara Forts History
esakal