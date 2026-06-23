Monsoon Travel : पावसाळ्यात स्वर्गाचा अनुभव! साताऱ्यातील 'या' 10 ठिकाणांना भेट दिली नाही, तर तुमची मान्सून ट्रिप अपूर्णच राहिल!

बाळकृष्ण मधाळे

पावसाळ्यात साताऱ्याचे स्वर्गीय रूप!

सातारा जिल्हा पावसाळ्यात अक्षरशः निसर्गाच्या हिरव्या शालीने नटून जातो. धबधबे, दऱ्या, तलाव, किल्ले आणि धुक्याने वेढलेले डोंगर यामुळे सातारा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनतो. जर तुम्ही पावसाळ्यात भटकंतीचा बेत आखत असाल, तर साताऱ्यातील ही १० ठिकाणे तुमच्या यादीत नक्की असायला हवीत.

Why Visit Satara in Monsoon?

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१. कास पठार आणि कास तलाव

महाराष्ट्राचे ‘व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले कास पठार पावसाळ्यात विविधरंगी रानफुलांनी बहरून जाते. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट असलेले हे पठार आणि शेजारील कास तलाव पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतात.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

२. ठोसेघर धबधबा

साताऱ्यातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांपैकी एक असलेला ठोसेघर धबधबा पावसाळ्यात आपल्या पूर्ण रौद्र आणि मोहक रूपात पाहायला मिळतो. उंच डोंगरावरून कोसळणाऱ्या पाण्याचा नजारा आणि सभोवतालची हिरवळ पर्यटकांना भुरळ घालते.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

३. महाबळेश्वर

पावसाळ्यात महाबळेश्वरचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसते. ऑर्थर सीट, वेण्णा लेक, विल्सन पॉईंट यांसारख्या ठिकाणी पसरलेले धुके, रिमझिम पाऊस आणि थंडगार वातावरण पर्यटकांना वेगळाच अनुभव देतात.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

४. पाचगणी

महाबळेश्वरच्या जवळ असलेले पाचगणी हे थंड हवेचे प्रसिद्ध ठिकाण आहे. येथील टेबल लँडवरून दिसणाऱ्या दऱ्या आणि धुक्याने झाकलेले डोंगर मनाला प्रसन्नता देतात.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

५. बामणोली आणि वासोटा किल्ला

कोयना जलाशयाच्या काठावर वसलेले बामणोली गाव पावसाळ्यात अधिकच सुंदर दिसते. येथून बोटीने वासोटा किल्ल्याकडे जाताना घनदाट जंगल आणि निसर्गाचा रोमांचकारी अनुभव घेता येतो.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

६. सज्जनगड

समर्थ रामदास स्वामींची समाधी असलेला सज्जनगड हा आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा जपणारा किल्ला आहे. पावसाळ्यात येथून दिसणारे उरमोडी धरण आणि हिरव्यागार डोंगररांगा पर्यटकांचे मन जिंकतात.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

७. अजिंक्यतारा किल्ला

सातारा शहराचा रक्षक मानला जाणारा अजिंक्यतारा किल्ला पावसाळ्यात धुक्याच्या चादरीत हरवून जातो. किल्ल्यावरून दिसणारे सातारा शहराचे विहंगम दृश्य अविस्मरणीय ठरते.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

८. कण्हेर धरण

सातारा शहराजवळील कण्हेर धरण पावसाळ्यात पूर्ण भरल्यानंतर अत्यंत आकर्षक दिसते. धरणाचे बॅकवॉटर आणि सभोवतालची हिरवीगार टेकाडे वीकेंड पर्यटनासाठी उत्तम पर्याय ठरतात.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

९. चाळकेवाडी पवनचक्की प्रकल्प

ठोसेघर धबधब्याजवळील चाळकेवाडी हे आशियातील सर्वात मोठ्या पवनऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक आहे. पावसाळ्यात धुक्यात हरवलेल्या विशाल पवनचक्क्यांचे दृश्य पाहणे हा एक अनोखा अनुभव असतो.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

१०. एकीव आणि केळवली धबधबे

गर्दीपासून दूर शांततेत निसर्गाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर एकीव आणि केळवली येथील धबधबे उत्तम पर्याय आहेत. पावसाळ्यात हे धबधबे जोमाने वाहू लागतात आणि पर्यटकांना निसर्गाचे अप्रतिम रूप अनुभवायला मिळते.

Why Visit Satara in Monsoon?

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esakal

पावसाळी भटकंतीसाठी सातारा का खास?

धुक्याने वेढलेले डोंगर, फेसाळणारे धबधबे, हिरव्यागार दऱ्या आणि ऐतिहासिक वारसा यांचा अनोखा संगम साताऱ्यात पाहायला मिळतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकर्ससाठी सातारा हे एक परिपूर्ण पर्यटनस्थळ ठरते.

Why Visit Satara in Monsoon?

|

esakal

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Monsoon Tourism India

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