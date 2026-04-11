डॉ. आंबेडकर फक्त कायदेमंत्री नव्हते… तबला आणि व्हायोलिनचेही होते उस्ताद!

Aarti Badade
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संगीताची विशेष आवड होती.
Dr. Ambedkar’s Passion for Tabla and Violin
Sakal
लहानपणी ते तबला वाजवण्यात कुशल होते.
कीर्तन आणि भजनाच्या वेळी ते तबला वाजवत असत.
देशाचे पहिले कायदेमंत्री असतानाही त्यांनी संगीत सोडले नाही.
ते बाळ साठे यांच्याकडून व्हायोलिन शिकत होते.
भजने, नाट्यसंगीत आणि हलकी गाणी त्यांना आवडत.
काही नाट्यगीतं आणि लावण्या त्यांना पाठ होत्या.
खुशीत असताना ते गाणी सुरेल आवाजात म्हणत असत.
ते मास्टर कृष्णराव यांना बोलावून गाणी ऐकत असत.
संगीतातही बाबासाहेबांची समज आणि जाण खूप गाढ होती.
