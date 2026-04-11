डॉ. आंबेडकर फक्त कायदेमंत्री नव्हते… तबला आणि व्हायोलिनचेही होते उस्ताद!

संगीतप्रेमी बाबासाहेब

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संगीताची विशेष आवड होती.

तबल्यात पारंगत

लहानपणी ते तबला वाजवण्यात कुशल होते.

कीर्तन-भजनात सहभाग

कीर्तन आणि भजनाच्या वेळी ते तबला वाजवत असत.

कायदेमंत्री आणि कलाकार

देशाचे पहिले कायदेमंत्री असतानाही त्यांनी संगीत सोडले नाही.

व्हायोलिन शिकण्याचा छंद

ते बाळ साठे यांच्याकडून व्हायोलिन शिकत होते.

गाण्यांची आवड

भजने, नाट्यसंगीत आणि हलकी गाणी त्यांना आवडत.

गाणी मुखोद्गत

काही नाट्यगीतं आणि लावण्या त्यांना पाठ होत्या.

स्वतः गुणगुणायचे

खुशीत असताना ते गाणी सुरेल आवाजात म्हणत असत.

मास्टर कृष्णरावांशी नातं

ते मास्टर कृष्णराव यांना बोलावून गाणी ऐकत असत.

संगीतातील दखल

संगीतातही बाबासाहेबांची समज आणि जाण खूप गाढ होती.

