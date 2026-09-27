सतत ढेकर येणे सामान्य आहे का? कधी घ्यावी डॉक्टरांची मदत?

Aarti Badade
शरीर देत असलेला हा संकेत दुर्लक्षित करू नका!
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जेवणानंतर ढेकर येणे सामान्य असले तरी दिवसभर वारंवार ढेकर येत असतील तर त्यामागे पचनाशी संबंधित कारण असू शकते.
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घाईघाईने जेवणे, जेवताना बोलणे, च्युइंगम चघळणे किंवा स्ट्रॉने पेय पिण्यामुळे पोटात जास्त हवा जाऊ शकते.
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सोडा, स्पार्कलिंग वॉटर आणि इतर कार्बोनेटेड पेयांमुळे पोटात वायू वाढून वारंवार ढेकर येऊ शकतात.
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ॲसिड रिफ्लक्स, अपचन, गॅस किंवा गॅस्ट्रायटिस यांसारख्या समस्यांमुळेही ढेकरांसोबत छातीत जळजळ आणि पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.
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दूध किंवा काही विशिष्ट पदार्थ शरीराला न पचल्यास त्यानंतर गॅस आणि ढेकरांचा त्रास वाढू शकतो.
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तीव्र पोटदुखी, उलट्या, गिळण्यास त्रास, वजन कमी होणे किंवा रक्ताची लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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ढेकरांसोबत छातीत दुखणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर त्याला केवळ गॅस समजून दुर्लक्ष करू नका.
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