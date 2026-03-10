13 मार्चपासून शनी होणार अस्त... 'या' 3 राशींच्या अडचणीत होणार वाढ!

Aarti Badade

न्यायाची देवता शनी होणार अस्त

येत्या १३ मार्च २०२६ रोजी शनी देव मीन राशीत अस्त करणार असून २२ एप्रिलपर्यंत याच स्थितीत राहतील.

तूळ राशी - खर्चावर ठेवा नियंत्रण

तूळ राशीच्या लोकांसाठी १३ मार्चनंतर आर्थिक आव्हाने वाढू शकतात, त्यामुळे बचतीचा पैसा विचारपूर्वक खर्च करा.

शब्दांचा वापर जपून करा

तूळ राशीच्या व्यक्तींनी सामाजिक जीवनात बोलताना शब्दांची काळजी घ्यावी, अन्यथा वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात.

मकर राशी

शनी मकर राशीचा स्वामी असल्याने या काळात मकर राशीच्या लोकांमध्ये आत्मविश्वासाची कमतरता आणि मानसिक ताण जाणवू शकतो.

मकर राशी - पैशांचे व्यवहार टाळा

कोर्ट-कचेरीच्या कामात अडचणी वाढण्याची शक्यता असून या काळात कोणालाही कर्ज देणे किंवा घेणे टाळावे.

कुंभ राशी - करिअरमध्ये सावध राहा

कुंभ राशीच्या स्वामीचा अस्त होत असल्याने व्यवसाय किंवा नोकरीत घाईघाईने कोणताही मोठा निर्णय घेऊ नका.

कुंभ राशी - नात्यांमध्ये वाढेल तणाव

आर्थिक नुकसानीची शक्यता असून प्रेमसंबंध आणि वैवाहिक आयुष्यात जोडीदाराशी वाद होण्याची शक्यता आहे.

शनी दोषावर प्रभावी उपाय

अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी तूळ राशीने मोहरीचे तेल दान करावे, तर मकर व कुंभ राशीने नियमित हनुमान चालीसा वाचावी.

