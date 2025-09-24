नवरात्री विशेष! सावित्रीबाईंनी शिक्षणासाठी सोसलेला संघर्ष आणि त्यांचा अविस्मरणीय प्रवास

Aarti Badade
नवरात्रीच्या निमित्ताने आज आपण एका महान क्रांतीकारी महिलेबद्दल जाणून घेऊया. भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका, समाजसुधारक आणि कवयित्री सावित्रीबाई फुले.
सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म ३ जानेवारी १८३१ रोजी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात झाला. त्यांचे लग्न बालपणीच महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्याशी झाले.
आपल्या पतीच्या मदतीने त्यांनी शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी महिलांसाठी शिक्षण घेऊन समाजाला एक नवी दिशा दिली.
१ जानेवारी १८४८ रोजी, सावित्रीबाईंनी पुण्यातील भिडेवाड्यात मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा सुरू केली. त्या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका ठरल्या.
सावित्रीबाईंनी केवळ शिक्षणापुरते काम केले नाही, तर त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी आणि समाजातील दुर्बळ घटकांसाठीही महत्त्वपूर्ण कार्य केले.
समाजात महिलांना समान स्थान देण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी केलेल्या योगदानामुळे त्यांना 'भारतीय स्त्रीवादाची जननी' मानले जाते.
सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांना शिक्षित करून त्यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणली. त्यांचे कार्य आजही आपल्यासाठी एक मोठी प्रेरणा आहे.
