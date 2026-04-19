डार्क सर्कल्स होतील गायब! काळेपणा घालवण्यासाठी करा 'हे' सोपे उपाय

Aarti Badade
काकडीचे पातळ काप करून डोळ्यांवर १०-१५ मिनिटे ठेवा. काकडीतील थंडावा डोळ्यांचा थकवा दूर करतो आणि काळेपणा नैसर्गिकरित्या कमी करण्यास मदत करतो.
Dark circles home remedies
Sakal
कापसाच्या बोळ्यावर थोडे गुलाबपाणी घ्या आणि ते डोळ्यांवर ठेवा. हे त्वचेला केवळ ताजेतवाने करत नाही, तर डार्क सर्कल्स हळूहळू फिकट करण्यासही मदत करते.
Dark circles home remedies
Sakal
अपुरी झोप हे डार्क सर्कल्सचे सर्वात मोठे कारण आहे. डोळ्यांखालील काळी वर्तुळे टाळण्यासाठी दररोज किमान ७ ते ८ तास शांत झोप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Dark circles home remedies
Sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी डोळ्यांभोवती हलक्या हाताने बदाम तेलाने (Almond Oil) मसाज करा. यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन-इ त्वचेला खोलवर पोषण देते आणि काळेपणा घालवते.
Dark circles home remedies
Sakal
वापरलेल्या आणि थंड केलेल्या ग्रीन-टी किंवा ब्लॅक-टी बॅग्स डोळ्यांवर १० मिनिटे ठेवा. यातील अँटिऑक्सिडंट्स डोळ्यांची सूज आणि काळेपणा कमी करण्यासाठी रामबाण ठरतात.
Dark circles home remedies
Sakal
त्वचेचे आरोग्य राखण्यासाठी दिवसातून किमान ७-८ ग्लास पाणी प्या. शरीर हायड्रेट राहिल्याने डोळ्यांखालील त्वचा निस्तेज दिसत नाही आणि नैसर्गिक चमक कायम राहते.
Dark circles home remedies
Sakal
मोबाईल आणि लॅपटॉपचा सततचा वापर टाळा. डोळ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी दर २० मिनिटांनी स्क्रीनवरून नजर हटवून डोळ्यांना थोडी विश्रांती द्या.
Dark circles home remedies
Sakal
