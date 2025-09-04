पोटाची चरबी कमी करायची? या 4 सवयी ठरतील गेमचेंजर!

Aarti Badade
वजन कमी करण्यासाठी दररोज करा या ४ सोप्या गोष्टी! पोटाची चरबी झपाट्याने कमी होईल
भाज्या, फळे आणि संपूर्ण धान्ये यांचा आहारात समावेश करा.
आहार हा वजन कमी करण्याचा मुख्य मंत्र आहे.
योगा, जॉगिंग, धावणे किंवा वेगाने चालणे यामुळे शरीर तंदुरुस्त राहते आणि चरबी कमी होते.
पाण्यामुळे चयापचय (Metabolism) सुधारते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.
ताणामुळे भूक वाढते आणि जंक फूड खाण्याची सवय लागते.
म्हणून रिलॅक्स राहा.
ही माहिती सामान्य आहे. लागू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
आजच या ४ सवयी अंगीकारा आणि वजन कमी करण्याचा प्रवास सोपा करा!