Sayali Sanjeev आडनावाऐवजी का लावते वडिलांचे नाव?

Ashok Jawale

वेगळी ओळख

अभिनेत्री सायली संजीव मनोरंजनविश्वात याच नावाने ओळखली जाते; मात्र तिच्या नावामागे एक भावनिक कारण आहे.

मूळ आडनाव

सायलीचे पूर्ण नाव सायली संजीव चांदसरकर आहे.

नाव बदलले

चित्रपटसृष्टीत येण्यापूर्वीच तिने आडनावाऐवजी वडिलांचे नाव लावण्याचा निर्णय घेतला होता.

वडिलांचे नाव का?

नावासोबत आडनाव पुकारले जाते, त्यामुळे ते आडनाव वडिलांचेच असावे, अशी तिची इच्छा होती.

स्वतः सांगितले कारण

‘मला आडनावाने बोलवायचे असेल, तर ते माझ्या वडिलांचे नाव असावे,’ असे सायलीने मुलाखतीत सांगितले.

पुरस्कारांवरही तेच नाव

तिच्या चित्रपटांच्या पुरस्कारांवरही ‘सायली संजीव’ हेच नाव लिहिले जाते.

वडील संजीव

सायलीचे वडील संजीव चांदसरकर यांच्याशी तिचे अतिशय जवळचे नाते होते.

जपल्या आठवणी

२०२१ मध्ये कर्करोगामुळे वडिलांचे निधन झाले; मात्र त्यांचे नाव सायलीने आपल्या ओळखीचा कायमचा भाग बनवले.

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