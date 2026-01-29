तारा तुटला की इच्छा पूर्ण होते? शास्त्रज्ञ काय सांगतात, वाचा सविस्तर

सकाळ डिजिटल टीम

तुटता तारा

असे म्हणतात तारा तुटला की इच्छा पूर्ण होते? काय आहे या मागचे सत्य श्रद्धा कि अंधश्रद्धा जाणून घ्या.

तारा कधीच तुटत नाही

शास्त्रज्ञांच्या मते, आकाशातील तारे हे सूर्यासारखे प्रचंड मोठे वायूचे गोळे असतात. ते पृथ्वीपासून कोट्यवधी किलोमीटर दूर असतात. जर एखादा छोटा तारा जरी पृथ्वीच्या जवळ आला, तर संपूर्ण पृथ्वी नष्ट होईल. त्यामुळे ज्याला आपण तारा तुटणे म्हणतो, तो प्रत्यक्ष तारा नसतोच.

उल्काभ

अंतराळात फिरणारे धुलीकण, दगड किंवा धुमकेतूंचे अवशेष जेव्हा पृथ्वीच्या वातावरणात शिरतात, तेव्हा त्यांना 'उल्का' (Meteor) म्हटले जाते. हे दगड आकाराने वाळूच्या कणापासून ते मोठ्या खडकापर्यंत असू शकतात.

घर्षण

हे कण पृथ्वीच्या वातावरणात ताशी ७० ते ८० हजार किलोमीटर वेगाने शिरतात. हवेसोबत होणाऱ्या प्रचंड घर्षणामुळे (Friction) ते तापतात आणि जळून खाक होतात. याच प्रक्रियेत प्रकाशाची एक वेगवान रेघ दिसते, जिला आपण 'तारा तुटणे' म्हणतो.

इच्छापूर्ती

प्राचीन काळी जेव्हा लोकांना खगोलशास्त्राचे ज्ञान नव्हते, तेव्हा आकाशातील या अचानक होणाऱ्या बदलांना ते 'दैवी संकेत' मानू लागले. त्यातूनच तारा तुटताना इच्छा मागण्याची प्रथा सुरू झाली, ज्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.

टॉलेमीचा सिद्धांत

ग्रीक खगोलशास्त्रज्ञ टॉलेमी याने असे सुचवले होते की, जेव्हा देव पृथ्वीवर काय चालले आहे हे पाहण्यासाठी स्वर्गाचे दरवाजे उघडतात, तेव्हा काही तारे खाली पडतात. त्याच वेळी देवाला आपली इच्छा सांगितली तर ती पूर्ण होते, अशी तेव्हा समजूत होती.

सांख्यिकीय योगायोग

जर एखाद्याने इच्छा मागितली आणि ती योगायोगाने पूर्ण झाली, तर लोक त्याचा संबंध ताऱ्याशी जोडतात. विज्ञानात याला 'Confirmation Bias' असे म्हणतात, जिथे आपण फक्त आपल्या विश्वासाला पुष्टी देणाऱ्या घटना लक्षात ठेवतो.

उल्कावर्षाव

वर्षातील काही ठराविक दिवसांत पृथ्वी धुमकेतूंच्या मार्गातून जाते, तेव्हा एकाच वेळी शेकडो उल्का पडताना दिसतात. जर तारा तुटल्याने इच्छा पूर्ण होत असती, तर उल्कावर्षावाच्या वेळी मागितलेल्या सर्व इच्छा पूर्ण व्हायला हव्या होत्या, जे घडत नाही.

विज्ञानाचा सल्ला

शास्त्रज्ञांच्या मते, इच्छा केवळ 'मागून' नव्हे तर 'प्रयत्नांनी' पूर्ण होतात. आकाशातील ही घटना केवळ एक निसर्गरम्य खगोलीय चमत्कार म्हणून पाहणे आणि त्याचा आनंद घेणे अधिक योग्य आहे.

