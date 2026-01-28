Solar Eclipse 2026: सूर्यग्रहणाचा मोठा इशारा! मेषसह ‘या’ राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Puja Bonkile

सूर्यग्रहण

यंदा वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण १७ फेब्रुवारीला लागणार आहे.

कंकणाकृती

हे कंकणाकृती असेल. यालाच अग्नीचे वलय म्हणून देखील ओळखले जाते.

सुतक काळ

भारतात सूर्यग्रहण दिसणार नाही, यामुळे सुतक काळ देखील वेध राहणार नाही.

सूर्य कुंभ राशीत भ्रमण

सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्य कुंभ राशीत असेल. या काळात सूर्य कुंभ राशीत राहूसोबत असेल, ज्यामुळे ग्रहण योद निर्माण होईल.

कोणत्या राशांनी घ्यावी काळजी

हा काळ पुढील 3 राशींसाठी आव्हानात्मक असू शकतो. यामुळे सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

मेष

मेष राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेऊ नका.

मकर

मकर राशीच्या लोकांच्या नवीन समस्या वाढू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांवर अचानक कामाचा ताण वाढू शकतो.

कुंभ

या राशीच्या लोकांना जोडीदाराच्या आरोग्याची चिंता असेल.