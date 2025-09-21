निसर्गाचा रौद्र अवतार: चक्रीवादळांच्या निर्मितीमागील विज्ञान जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम

चक्रीवादळ

चक्रीवादळ कसे तयार होते आणि या मागील वैज्ञानीक कारणं कोणती आहेत जाणून घ्या.

cyclone

|

sakal 

उष्ण समुद्राचे पाणी

चक्रीवादळ तयार होण्यासाठी समुद्राच्या पाण्याची उष्णता कमीत कमी २६.५ अंश सेल्सिअस असणे आवश्यक आहे. उष्ण पाणी बाष्पीभवनासाठी ऊर्जा पुरवते.

cyclone

|

sakal 

हवेचा दाब

समुद्राच्या पृष्ठभागावरील गरम हवा वरच्या दिशेने जाते, ज्यामुळे पृष्ठभागावर हवेचा दाब कमी होतो आणि एक 'लो प्रेशर एरिया' तयार होतो.

cyclone

|

sakal 

गरम हवा

उष्ण पाण्यापासून तयार होणारी दमट आणि गरम हवा वेगाने वर चढते. जसजशी ती वर जाते तसतशी थंड होऊन त्यातील बाष्पाचे ढगात रूपांतर होते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उष्णता बाहेर पडते.

cyclone

|

sakal 

ढगांची निर्मिती

वर गेलेली हवा थंड होऊन क्युम्युलोनिम्बस (Cumulonimbus) नावाचे मोठे आणि उंच ढग तयार होतात. हे ढग चक्रीवादळाची भिंत (eyewall) तयार करतात.

cyclone

|

sakal 

चक्राकार गती

पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्यामुळे वाऱ्याला एक विशिष्ट चक्राकार गती मिळते. उत्तर गोलार्धात हे वारे घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने (counter-clockwise) फिरतात, तर दक्षिण गोलार्धात ते घड्याळाच्या दिशेने (clockwise) फिरतात.

cyclone

|

sakal 

वाऱ्याची गती

जेव्हा उष्ण हवा वर जाते आणि कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होते, तेव्हा आजूबाजूच्या अधिक दाबाच्या प्रदेशातील हवा कमी दाबाच्या क्षेत्राकडे वेगाने येते, ज्यामुळे वाऱ्याचा वेग वाढतो.

cyclone

|

sakal 

वादळाचे डोळे

चक्रीवादळाच्या केंद्रस्थानी एक शांत, कमी वाऱ्याचा आणि निरभ्र भाग तयार होतो, ज्याला वादळाचा 'डोळा' म्हणतात. हे चक्रीवादळाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

cyclone

|

sakal

ऊर्जेचा पुरवठा

जोपर्यंत चक्रीवादळ समुद्रावर असते, तोपर्यंत त्याला उष्ण व दमट हवेच्या स्वरूपात ऊर्जा मिळत राहते. जमिनीवर पोहोचल्यावर त्याला ऊर्जेचा पुरवठा थांबू शकतो, ज्यामुळे त्याचा वेग आणि शक्ती कमी होते.

cyclone

|

sakal 

रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दगडांचे रंग वेगवेगळे का असतात? त्यांचा अर्थ काय?

Milestone

|

ESakal

येथे क्लिक करा