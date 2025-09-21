रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दगडांचे रंग वेगवेगळे का असतात? त्यांचा अर्थ काय?

Mansi Khambe
रस्त्यावर चालताना आपल्याला अनेक वेळा दिसणारी अशीच एक गोष्ट म्हणजे मैलाचा दगड. रस्त्याच्या कडेला लावलेले मैलाचे दगड तुम्ही पाहिले असतील.
काही पिवळ्या रंगाचे असतात, काही हिरव्या रंगाचे असतात, तर काही मैलाचे दगड काळे किंवा नारिंगी रंगाचे असतात. तुम्हाला माहिती आहे का मैलाच्या दगडांचे वेगवेगळे रंग का आहेत?
तुम्हाला माहिती असेलच की रस्त्यावरून चालणाऱ्या लोकांना येणाऱ्या शहरांचे आणि ठिकाणांचे अंतर सांगण्यासाठी मैलाचे दगड वापरले जातात.
विकासासोबत, मैलाचे दगडांऐवजी, मोठे साइनबोर्ड लावले जातात. जे तेच काम करतात. परंतु आजही तुम्हाला रस्त्यांवर मैलाचे दगड आढळतील. त्यांच्या रंगांचा एक खूप महत्त्वाचा अर्थ आहे.
जर तुम्ही रस्त्यावर गाडी चालवत असाल आणि तुम्हाला पिवळ्या रंगाचा माइलस्टोन दिसला, तर समजून घ्या की तो रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या माइलस्टोनचा रंग पिवळा आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे असे रस्ते ज्यांचे बांधकाम आणि सुधारणा ही भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. देशात अनेक राष्ट्रीय महामार्ग आहेत जसे की राष्ट्रीय महामार्ग २४, राष्ट्रीय महामार्ग ८.
उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर आणि सुवर्ण चौकोन हे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. जर तुम्हाला टप्प्यावरील हिरवा पट्टा दिसला, तर समजून घ्या की तो रस्ता राज्य महामार्गाचा टप्पा रंग आहे.
याचा अर्थ त्या रस्त्याच्या बांधकाम आणि देखभालीची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. सहसा, राज्यांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, या महामार्गांचा वापर वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जाण्यासाठी केला जातो.
जर तुम्हाला रस्त्याच्या कडेला काळे, निळे किंवा पांढरे टप्पे दिसले तर याचा अर्थ असा की तुम्ही एका मोठ्या शहरात किंवा जिल्ह्यात प्रवेश केला आहे. हे रस्ते बांधण्याची आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी शहराच्या महानगरपालिकेची आहे.
जर तुम्हाला केशरी रंगाचे टप्पे दिसले तर याचा अर्थ असा की तुम्ही गावात प्रवेश केला आहे. केशरी पट्टे देखील प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेशी संबंधित आहेत.
