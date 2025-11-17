समुद्राचे पाणी निळे का असते? विज्ञानाचे गुपित जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
समुद्राचे पाणी निळे का असते असा अनेकदा प्रश्न पडतो पण त्याचे खरं कारण आहे काय आहे याचं गुपित विज्ञानाने उलगडले आहे.
हवेतून पाण्यात प्रवेश करताना प्रकाश मंदावतो, ज्यामुळे त्याचा मार्ग वळतो म्हणजेच अपवर्तन होते.
बहुतेक प्रकाश पाण्याच्या पृष्ठभागाखाली पहिल्या १० मीटर आत शोषला जातो.
नैसर्गिक प्रकाश १५० मीटरच्या खाली जवळजवळ काहीही पोहोचत नाही.
लाल, पिवळा आणि नारिंगी रंगाच्या लांब तरंग लांबी लवकर नाहीशा होतात.
निळा आणि हिरवा प्रकाश लहान असल्याने खोलवर प्रवेश करतो.
समुद्राचे पाणी निळे दिसते कारण निळा प्रकाश सर्वात खोलवर प्रवेश करतो.
प्रकाश अपवर्तन आणि निरीक्षणाचे हे नियम पाण्याखाली रंगांचे जग ठरवतात.
