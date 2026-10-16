अंतराळातून पृथ्वीवरील नदी कशी दिसते?

Sandip Kapde
आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरून टिपलेला इजिप्तमधील नाईल नदीचा हा देखावा अंतराळातून पृथ्वीचे अनोखे सौंदर्य दाखवतो.
River from space
esakal
आफ्रिकेतील नाईल नदी पृथ्वीवरून वाहताना अंतराळातूनही स्पष्टपणे लक्ष वेधून घेते.
River from space
esakal
नदीच्या काठावरील शहरांमधील दिव्यांचा सोनेरी प्रकाश रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या तारकांसारखा भासतो.
River from space
esakal
नदीच्या दोन्ही काठांवर वसलेली शहरे आणि मानवी वस्ती या प्रकाशामुळे अंतराळातून सहज ओळखता येतात.
River from space
esakal
भूमध्य समुद्राला मिळण्यापूर्वी नाईल नदीचा त्रिभुज प्रदेश शहरांच्या दिव्यांनी उजळलेला दिसतो.
River from space
esakal
आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक पृथ्वीभोवती भ्रमण करत असताना या नदीचे छायाचित्र टिपण्यात आले.
River from space
esakal
पृथ्वीच्या मागून येणारा सूर्यप्रकाश तिच्या वक्र आकाराची सुंदर रूपरेषा अधोरेखित करतो.
River from space
esakal
वाळवंटी भूपृष्ठावर पसरलेला सोनेरी प्रकाश पृथ्वीच्या नैसर्गिक सौंदर्यात मानवी वस्तीची भर घालतो.
River from space
esakal
अंतराळ स्थानकावरील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पृथ्वीवरील नद्या, शहरे आणि भौगोलिक रचना वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येतात.
River from space
esakal
युरोपियन अंतराळ संस्थेच्या सोफी अडेनॉट यांनी हे छायाचित्र टिपले असून, अंतराळातून दिसणारे पृथ्वीचे मनमोहक रूप त्यातून अनुभवता येते.
River from space
esakal
Earth peeks from behind the Moon’s cratered surface during a stunning lunar view
esakal