अंतराळातून पृथ्वीवरील नदी कशी दिसते?

Sandip Kapde

दृश्य

आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरून टिपलेला इजिप्तमधील नाईल नदीचा हा देखावा अंतराळातून पृथ्वीचे अनोखे सौंदर्य दाखवतो.

River from space

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esakal

नदी

आफ्रिकेतील नाईल नदी पृथ्वीवरून वाहताना अंतराळातूनही स्पष्टपणे लक्ष वेधून घेते.

River from space

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esakal

प्रकाश

नदीच्या काठावरील शहरांमधील दिव्यांचा सोनेरी प्रकाश रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या तारकांसारखा भासतो.

River from space

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esakal

वस्ती

नदीच्या दोन्ही काठांवर वसलेली शहरे आणि मानवी वस्ती या प्रकाशामुळे अंतराळातून सहज ओळखता येतात.

River from space

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esakal

त्रिभुज

भूमध्य समुद्राला मिळण्यापूर्वी नाईल नदीचा त्रिभुज प्रदेश शहरांच्या दिव्यांनी उजळलेला दिसतो.

River from space

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esakal

अंतराळ

आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक पृथ्वीभोवती भ्रमण करत असताना या नदीचे छायाचित्र टिपण्यात आले.

River from space

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esakal

वक्रता

पृथ्वीच्या मागून येणारा सूर्यप्रकाश तिच्या वक्र आकाराची सुंदर रूपरेषा अधोरेखित करतो.

River from space

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esakal

सौंदर्य

वाळवंटी भूपृष्ठावर पसरलेला सोनेरी प्रकाश पृथ्वीच्या नैसर्गिक सौंदर्यात मानवी वस्तीची भर घालतो.

River from space

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esakal

तंत्रज्ञान

अंतराळ स्थानकावरील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पृथ्वीवरील नद्या, शहरे आणि भौगोलिक रचना वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येतात.

River from space

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esakal

छायाचित्र

युरोपियन अंतराळ संस्थेच्या सोफी अडेनॉट यांनी हे छायाचित्र टिपले असून, अंतराळातून दिसणारे पृथ्वीचे मनमोहक रूप त्यातून अनुभवता येते.

River from space

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esakal

अंतराळातून दिसला पृथ्वीचा सूर्यास्त! NASA ने शेअर केला अद्भुत नजारा... फोटो पाहाच!

Earth peeks from behind the Moon’s cratered surface during a stunning lunar view

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esakal

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