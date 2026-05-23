डोकं नसतानाही झुरळ एक आठवडा कसं जिवंत रहातं?

संतोष कानडे

झुरळ

झुरळ हा पृथ्वीवरील सर्वात टिकाऊ जीवांपैकी एक मानला जातो. कुठल्याही परिस्थितीत झुरळ जिवंत राहू शकतं.

डोके

वैज्ञानिकांच्या मते, झुरळाचे डोके कापले तरी ते अनेक दिवस जिवंत राहू शकते.

श्वास

कारण झुरळ माणसांसारखे नाकाने श्वास घेत नाही, तर शरीरावरील सूक्ष्म छिद्रांद्वारे श्वास घेते.

रक्ताभिसरण

त्यांची रक्ताभिसरण प्रणाली साधी असल्यामुळे डोके नसतानाही शरीर काही काळ कार्यरत राहते.

मेंदू

झुरळाचे मेंदूचे काही नियंत्रण शरीराच्या इतर भागांमध्येही असते.

पायांची हालचाल

त्यामुळे डोके नसतानाही त्याच्या पायांची हालचाल काही काळ सुरू राहू शकते.

अन्न

मात्र डोके नसल्यामुळे ते पाणी आणि अन्न घेऊ शकत नाही.

तहान

अखेरीस तहान आणि उपासमारीमुळे झुरळाचा मृत्यू होतो.

अणुकिरण

काही संशोधनांनुसार झुरळ अणुकिरणांनाही इतर प्राण्यांपेक्षा जास्त सहन करू शकते.

आश्चर्यकारक

म्हणूनच झुरळाला निसर्गातील सर्वात आश्चर्यकारक आणि जिवंत राहण्यात तरबेज जीव मानले जाते.

