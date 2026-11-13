खिसा असणारा प्राणी माहितंय का? खिशात ठेवतो 'ही' अमूल्य वस्तू!

संतोष कानडे
समुद्रात राहणारा सी ऑटर (Sea Otter) हा अतिशय बुद्धिमान आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सस्तन प्राणी आहे.
या प्राण्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या पुढच्या पायांखाली त्वचेची सैल घडी असते, जी खिशासारखे काम करते.
या खास खिशात तो समुद्रातून मिळवलेले अन्न आणि शिंपले फोडण्यासाठी वापरणारा दगड जपून ठेवतो.
विशेष म्हणजे, काही वेळा तो एकच दगड पुन्हा पुन्हा वापरतो. सी ऑटर समुद्राच्या पाण्यावर पाठीवर तरंगत आपले अन्न खातो.
शिंपले, खेकडे, समुद्री अर्चिन आणि इतर लहान समुद्री जीव हे त्याचे आवडते खाद्य आहे.
शिंपल्याचे कठीण कवच फोडण्यासाठी तो आपल्या छातीचा आधार घेत दगडावर ते आपटतो.
त्याच्या शरीरावर अत्यंत दाट केस असतात. त्यामुळे थंड समुद्राच्या पाण्यातही शरीर उबदार राहण्यास मदत होते.
झोपताना तो अनेकदा समुद्रातील केल्प नावाच्या लांब वनस्पतींमध्ये स्वतःला गुंडाळून घेतो.
मादी सी ऑटर आपल्या पिल्लाला छातीवर घेऊन पाण्यावर तरंगत त्याची काळजी घेते.
सी ऑटर समुद्रातील समुद्री अर्चिनची संख्या नियंत्रित ठेवतो. त्यामुळे केल्पची जंगले टिकून राहण्यास मदत होते.
अशा प्रकारे खिशासारखी त्वचेची घडी, दगडांचा वापर आणि अन्न मिळवण्याची हुशार पद्धत यामुळे सी ऑटर हा समुद्रातील एक विलक्षण प्राणी ठरतो.
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