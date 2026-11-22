Aarti Badade
महाराष्ट्रातील अनेक ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या बांधकामात शत्रूला चकवा देण्यासाठी लपवलेले दरवाजे आणि सुरक्षित मार्गांची रचना करण्यात आली होती.
Secret Doors in Forts
Sakal
रायगड जिल्ह्यातील तळगडावर डिसेंबर २०२५ मध्ये दुर्गरत्न प्रतिष्ठानच्या शोधमोहिमेदरम्यान मातीखाली लपलेला शिवकालीन गुप्त दरवाजा आढळला.
Secret Doors in Forts
Sakal
मालवणच्या समुद्रात उभारलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा मुख्य प्रवेशमार्ग बाहेरून सहज दिसणार नाही अशा पद्धतीने बांधण्यात आला होता.
Secret Doors in Forts
Sakal
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग किल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे सुमारे २०० मीटर लांबीचा भूमिगत समुद्री मार्ग असल्याचा उल्लेख महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या माहितीत आढळतो.
Secret Doors in Forts
Sakal
पुणे जिल्ह्यातील राजगडावर गुंजवणे, पाली आणि आळू दरवाजांसह गुप्त दरवाजाचा मार्गही आहे, जो वाजेघर गावाच्या दिशेने किल्ल्यावर पोहोचण्यासाठी वापरला जातो.
Secret Doors in Forts
Sakal
पुणे जिल्ह्यातील रोहिडा किल्ल्याशी पाण्यातून जाणाऱ्या गुप्त मार्गाची माहिती सांगितली जाते; मात्र या दाव्याची ऐतिहासिक पुष्टी स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
Secret Doors in Forts
Sakal
गुप्त दरवाजे, चोरवाटा आणि लपवलेले प्रवेशमार्ग हे जुन्या किल्ल्यांच्या संरक्षणव्यवस्थेचे महत्त्वाचे भाग होते, ज्यातून तत्कालीन स्थापत्यकौशल्याची कल्पना येते.
Secret Doors in Forts
Sakal
names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses
Sakal