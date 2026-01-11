प्रजासत्ताक दिन स्पेशल! 10 मिनिटांत तयार करा तिरंगा बर्फी; पाहुणे होतील खुश!

Aarti Badade

देशभक्तीचा गोडवा

प्रजासत्ताक दिनाचे सेलिब्रेशन अधिक खास करण्यासाठी यंदा भारतीय ध्वजाच्या रंगात बनवलेली ही स्वादिष्ट 'तिरंगा बर्फी' नक्की ट्राय करा.

आवश्यक साहित्य

यासाठी मावा (खोया), साखर, वेलची पावडर, केशर (केशरी रंगासाठी) आणि पिस्ता (हिरव्या रंगासाठी) इत्यादी साहित्य तयार ठेवा.

मिश्रण

एका कढईत मावा आणि साखर एकत्र करून मंद आचेवर मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवा; त्यात वेलची पावडर घालून सुवासिक करा.

मिश्रणाचे तीन भाग

तयार झालेल्या माव्याच्या मिश्रणाचे तीन समान भाग करा, जेणेकरून आपल्याला ध्वजाचे तीन वेगवेगळे रंग तयार करता येतील.

तीन रंगांची जादू

एका भागात केशर किंवा केशरी रंग, दुसरा भाग पांढरा ठेवा आणि तिसऱ्या भागात वाटलेला पिस्ता किंवा हिरवा रंग मिसळून रंग तयार करा.

थरांचे नियोजन

तूप लावलेल्या साच्यात सर्वात खाली हिरवा, मध्ये पांढरा आणि सर्वात वर केशरी थर देऊन व्यवस्थित दाबून सेट करा.

थंड आणि सेट करणे

ही बर्फी व्यवस्थित सेट होण्यासाठी किमान २ तास फ्रीजमध्ये ठेवा, ज्यामुळे तिचे काप पाडणे सोपे होईल.

आनंदात साजरी करा २६ जानेवारी!

बर्फी सेट झाल्यावर तिचे चौकोनी तुकडे करा; तुमची आकर्षक तिरंगा बर्फी गणतंत्र दिनाच्या सेलिब्रेशनसाठी तयार आहे!

