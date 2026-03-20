मुघल राण्या कोट्यवधींचे हिरे-मोती कुठे लपवायच्या?

Aarti Badade
मुघल काळ हा त्यांच्या अफाट श्रीमंती, सौंदर्य आणि मौल्यवान रत्नांसाठी जगभरात प्रसिद्ध होता.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
मुघल राण्या दररोज हिरे, माणिक आणि पाचूंसारख्या महागड्या दागिन्यांनी सजलेल्या असायच्या.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
राण्यांचे कपडे, ओढणी आणि चोळीमध्ये अत्यंत सूक्ष्मपणे सोने, चांदी आणि हिरे शिवलेले असायचे, जेणेकरून ते सुरक्षित राहतील.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
दागिने सुरक्षित ठेवण्यासाठी मुघल राजवाड्यांमध्ये भिंतींच्या मागे खास 'गुप्त कपाटं' आणि लपवलेले 'चेंबर्स' असायचे.
Mughal queens jewelry secrets
sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी राण्या त्यांचे मौल्यवान दागिने काढून त्यांच्या अत्यंत विश्वासू सेविकांकडे सोपवत असत.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
दागिने लपवण्याच्या अत्यंत गोपनीय जागा केवळ राण्या आणि त्यांच्या खास सेविकांनाच माहीत असायच्या.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
काही राण्या त्यांचे लहान हिरे आणि मोती अत्तराच्या बाटल्यांमध्ये किंवा सौंदर्यप्रसाधनांच्या डब्यांमध्ये लपवून ठेवत असत.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
असे मानले जाते की, काही राण्यांच्या पलंगाच्या मागे एक गुप्त तिजोरी असायची, जिची रचना अतिशय क्लिष्ट असायची.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
अनेक राण्यांनी स्वतःसाठी अशा खास तिजोऱ्या बनवून घेतल्या होत्या, ज्या केवळ त्यांच्याच आज्ञेवर किंवा खास खुणेवर उघडल्या जायच्या.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
मुघलांच्या या गुप्त तिजोऱ्या आणि दागिन्यांच्या कथा आजही इतिहासप्रेमींमध्ये कुतूहलाचा विषय ठरतात.
Mughal queens jewelry secrets
Sakal
Marleshwar temple history
Sakal