मुघल राण्या कोट्यवधींचे हिरे-मोती कुठे लपवायच्या?

Aarti Badade

मुघल साम्राज्याचे वैभव

मुघल काळ हा त्यांच्या अफाट श्रीमंती, सौंदर्य आणि मौल्यवान रत्नांसाठी जगभरात प्रसिद्ध होता.

Mughal queens jewelry secrets

दागिन्यांची शौकीन

मुघल राण्या दररोज हिरे, माणिक आणि पाचूंसारख्या महागड्या दागिन्यांनी सजलेल्या असायच्या.

Mughal queens jewelry secrets

कपड्यांमध्ये शिवलेले सोने

राण्यांचे कपडे, ओढणी आणि चोळीमध्ये अत्यंत सूक्ष्मपणे सोने, चांदी आणि हिरे शिवलेले असायचे, जेणेकरून ते सुरक्षित राहतील.

Mughal queens jewelry secrets

राजवाड्यातील गुप्त चेंबर्स

दागिने सुरक्षित ठेवण्यासाठी मुघल राजवाड्यांमध्ये भिंतींच्या मागे खास 'गुप्त कपाटं' आणि लपवलेले 'चेंबर्स' असायचे.

Mughal queens jewelry secrets

रात्रीची विशेष व्यवस्था

रात्री झोपण्यापूर्वी राण्या त्यांचे मौल्यवान दागिने काढून त्यांच्या अत्यंत विश्वासू सेविकांकडे सोपवत असत.

Mughal queens jewelry secrets

सेविकांनाच माहीत असायच्या जागा

दागिने लपवण्याच्या अत्यंत गोपनीय जागा केवळ राण्या आणि त्यांच्या खास सेविकांनाच माहीत असायच्या.

Mughal queens jewelry secrets

अत्तराच्या बाटल्यांमध्ये लपवलेले हिरे

काही राण्या त्यांचे लहान हिरे आणि मोती अत्तराच्या बाटल्यांमध्ये किंवा सौंदर्यप्रसाधनांच्या डब्यांमध्ये लपवून ठेवत असत.

Mughal queens jewelry secrets

पलंगामागची 'तिजोरी'

असे मानले जाते की, काही राण्यांच्या पलंगाच्या मागे एक गुप्त तिजोरी असायची, जिची रचना अतिशय क्लिष्ट असायची.

Mughal queens jewelry secrets

राणीच्या आज्ञेशिवाय काहीच शक्य नाही

अनेक राण्यांनी स्वतःसाठी अशा खास तिजोऱ्या बनवून घेतल्या होत्या, ज्या केवळ त्यांच्याच आज्ञेवर किंवा खास खुणेवर उघडल्या जायच्या.

Mughal queens jewelry secrets

इतिहासातील 'रॉयल' गुपित

मुघलांच्या या गुप्त तिजोऱ्या आणि दागिन्यांच्या कथा आजही इतिहासप्रेमींमध्ये कुतूहलाचा विषय ठरतात.

Mughal queens jewelry secrets

