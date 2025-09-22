१०० वर्षांपूर्वी मुंबईचे 'मुंबादेवी' मंदिर कसे दिसायचे? पाहा मन प्रसन्न करणारे फोटो

Mansi Khambe
मुंबईतील भुलेश्वर परिसरात मुंबा देवी मंदिर प्रथम १६७५ च्या सुमारास बोरी बंदर येथे बांधले गेले होते. परंतु १७३७ मध्ये ते भुलेश्वर येथील सध्याच्या ठिकाणी नष्ट करून पुन्हा बांधण्यात आले.
हे मंदिर एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थळ आहे, जे पारंपारिकपणे देवीची पूजा करणाऱ्या कोळी मच्छीमार आणि द्रविड लोकांसाठी महत्त्वाचे आहे.
मुंबा देवीला शहराची संरक्षक देवी मानले जात असून "मुंबई" हे नाव देखील मुंबा देवीवरून आले आहे.
मुंबा देवी मंदिर १७ व्या शतकात, १६७५ च्या सुमारास बोरी बंदर परिसरात बांधले गेले होते. मात्र १७३७ मध्ये त्या जागी एक नवीन मंदिर उभारण्यात आले, जे आता भुलेश्वर म्हणून ओळखले जाते.
नवरात्रीनिमित्त याठिकाणी भाविकांची दिवसरात्र मोठी गर्दी दिसून येते. सध्या हे मंदिर आधुनिकरीत्या बांधण्यात आले आहे. मात्र १०० वर्षांपूर्वी मुंबादेवी मंदिर कसे दिसत होते, त्याचे छायाचित्र एकदा पहाच.
आधुनिक मंदिरात चांदीचा मुकुट आणि सोनेरी हार घातलेली मुंबादेवीची प्रतिमा आहे. डावीकडे मोरावर बसलेली अन्नपूर्णाची दगडी मूर्ती आहे. मंदिरासमोर देवीची वाहक वाघ आहे.
पूर्वी व्हिक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जेथे कोळी मच्छिमारांनी बांधले होते त्या ठिकाणी बांधलेले मूळ मंदिर १७३७ च्या सुमारास पाडण्यात आले आणि फणसी तलाव येथे नवीन मंदिर उभारण्यात आले.
मंदिराच्या मुख्य गर्भगृहात मुंबा देवीची एक सुंदर शिल्पित मूर्ती आहे, जी सोन्या-चांदीच्या गुंतागुंतीच्या सजावटींनी सजवलेली आहे.
मंदिरात पारंपारिक हिंदू मंदिर वास्तुकलेचे प्रतिबिंब असलेले विस्तृत कोरीवकाम आणि अलंकृत खांब आहेत.
मंदिर संकुलातील एक पवित्र टाका, ज्यामध्ये उपचारात्मक गुणधर्म असल्याचे मानले जाते, जिथे भाविक पवित्र स्नान करतात.
