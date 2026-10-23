मुंगसाच्या आईला पिलासोबत बघितल्यास काय फायदे होतात?

संतोष कानडे
भारतीय लोकमानसात आणि शकुन शास्त्रानुसार मुंगूस दिसणे हे अत्यंत शुभ, सकारात्मक आणि लाभदायक मानले जाते.
मुंगसाला धनसंपत्तीची देवता मानल्या गेलेल्या कुबेराचे वाहन समजले जात असल्याने त्याचे दर्शन आर्थिक लाभाचे प्रतीक मानले जाते.
प्रवासाला किंवा महत्त्वाच्या कामाला निघताना मुंगूस दिसल्यास कामात यश मिळते आणि विघ्ने टळतात, अशी पारंपरिक समजूत आहे.
त्यातही मुंगसाची आई आपल्या लहान पिलांसोबत दिसणे हा शकुन शास्त्रात दुर्मिळ आणि महाशुभ योग मानला जातो.
मुंगूस आणि पिलाचे एकदम दर्शन होणे हे घरात वंशवृद्धी, नवीन संततीची चाहूल आणि कौटुंबिक सौख्याचे संकेत मानले जाते.
आई व पिलाचे नाते वात्सल्याचे असल्याने अशा दर्शनाने घरात सकारात्मक ऊर्जा, शांती आणि नात्यांमधील प्रेम वाढते अशी धारणा आहे.
लहान पिल्लू हे नव्या सुरुवातीचे प्रतीक असल्याने नवीन व्यवसाय, नोकरी किंवा रखडलेल्या कामांना नवी गती मिळते, असे म्हटले जाते.
मुंगूस हा सापाचा नाश करणारा प्राणी असल्याने पिलांसोबत त्याचे दर्शन जीवनातील गुप्त शत्रू व संकटांचा नाश होण्याचे चिन्ह मानले जाते.
अचानक अशा जोडीचे दर्शन झाल्यास नजीकच्या काळात अनपेक्षित धनलाभ किंवा जुनी अडकलेली संपत्ती परत मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
ही सर्व माहिती लोकपरंपरा, धार्मिक श्रद्धा आणि पारंपरिक शकुन विचारांवर आधारित असून यामागे कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.