Seema Singh : कोण आहे सीमा सिंह? ; बिहारमध्ये 'NDA'ला निवडणुकीआधीच गमावावी लागली एका जागा

भोजपूरी चित्रपट अभिनेत्री -

सीमा सिंह ही एक भोजपूरी चित्रपटांमधील अभिनेत्री आहे, तिला बिहारची सनी लिओन म्हणूनही ओळखलं जाते.

लोजपा मध्ये प्रवेश -

सीमा सिंह हिने काही दिवासांपूर्वीच चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीत प्रवेश केला होता.

उमेदवारी जाहीर -

सीमा सिंह हिला लोक जनशक्ती पार्टीने छपरा जिल्हयातील मढौर मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती

उमेदवारी अर्ज बाद -

सीमा सिंह यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रूटी आढळल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला आहे.

आयटम डान्सर -

सीमाने हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिळ, बंगाली आणि राजस्थानी चित्रपटांमध्ये आयटम डान्सर म्हणून काम केले आहे.

टोपणनावामुळे वाद -

 सीमा सिंहच्या नामांकनादरम्यान तिच्या टोपणनावाने वाद निर्माण केला होता.

सीमाच्या संपत्तीवरून वाद -

सीमाने तिचे शिक्षण नववी पास दाखवले आणि करोडीची संपत्ती असल्याने वाद निर्माण झाला होता.

निवडणूक आश्वासनं काय दिली होती -

 सीमा सिंहच्या आश्वासनांमध्ये शिक्षण, रोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या हितावर भर देण्यात आला होता.

एनडीएचे एका जागेचे नुकसान -

मढौरा सारख्या ग्रामीण भागात तिची फिल्मी प्रतिमा आणि स्थानिक परिस्थिती बघता एनडीएला फायदा होईल अशी अपेक्षा होती.

