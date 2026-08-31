१ सप्टेंबर २०२६ राशिभविष्य! पैसा, नोकरी, व्यवसाय आणि कुटुंबाबाबत संकेत

Aarti Badade
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्य उत्तम राहील.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
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sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
horoscope
Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. विद्यार्थ्यांना सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
horoscope
sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
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Sakal