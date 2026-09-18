18 सप्टेंबरचे राशीभविष्य! मेष ते मीन, जाणून घ्या आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल

Aarti Badade
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
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शत्रुपिडा नाही. वाहने जपून चालवावीत.
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अनेकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मनोबल उत्तम राहील.
horoscope
sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
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आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.
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sakal
मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. प्रवास सुखकर होतील.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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