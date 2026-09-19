19 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! कोणत्या राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागणार?

Aarti Badade

मेष :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

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Sakal

वृषभ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

मिथुन :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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Sakal

कर्क :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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Sakal

सिंह :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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Sakal

कन्या :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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Sakal

तुळ :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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Sakal

धनु :

आरोग्य उत्तम राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

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Sakal

मकर :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.

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Sakal

कुंभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.

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Sakal

मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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Sakal

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