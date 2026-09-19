19 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! कोणत्या राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागणार?

Aarti Badade
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
horoscope
Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
horoscope
Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
horoscope
Sakal
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.
horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
horoscope
Sakal
hair oiling mistake's
Sakal