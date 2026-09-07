आजचे राशिभविष्य ७ सप्टेंबर २०२६! 'या' राशींना मिळणार यश, आर्थिक निर्णय होतील मार्गी

Aarti Badade
मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.
horoscope
sakal
राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
horoscope
Sakal
आर्थिक निर्णय रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
horoscope
Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
horoscope
Sakal
शत्रुपिडा नाही. आपले मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल.
horoscope
Sakal
stomach cancer
Sakal