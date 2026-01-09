दूधापेक्षाही जास्त कॅल्शियम असतं तीळात; खाण्याचे फायदे एकदा वाचाच

Anushka Tapshalkar

हाडांचे आरोग्य

तीळामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे हाडे मजबूत राहतात आणि ऑस्टिओपोरोसिस टाळता येतो.

Bone health

हृदयासाठी फायदेशीर

लिग्नन्स आणि फाइटोस्टेरॉल्समुळे LDL कोलेस्ट्रॉल कमी होतो आणि रक्तदाब नियंत्रित राहतो, ज्यामुळे हृदयाची सुरक्षा होते.

Heart Health

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

जस्त, लोह, आणि सेलेनियममुळे थंडीतील सर्दी–खोकला यांसारख्या आजारांपासून शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते.

Boosts Immunity

अँटीऑक्सिडंट्सची पूर्तता

सेसामोलिन आणि सेसामिनसारखे अँटीऑक्सिडंट्स शरीराला ऑक्सीडेटिव्ह स्ट्रेस आणि सूज यापासून संरक्षण देतात.

त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर

Vitamin E आणि नैसर्गिक तेलांमुळे त्वचा कोरडी होत नाही आणि केस मजबूत राहतात.

Good for Skin and Hair

पचन सुधारते

तीळामधील उच्च फायबर पचन सुधारतो, विशेषतः हिवाळ्यात जेव्हा पचन मंदावते.

Improves Digestion

हार्मोनल संतुलन

फायटोएस्ट्रोजन्समुळे हॉर्मोन्स संतुलित राहतात आणि रजोनिवृत्तीतील लक्षणे कमी होतात.

Hormonal Balance

रक्तातील साखर नियंत्रित

तीळाचा नियमित वापर रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतो.

Blood Sugar

वजन व्यवस्थापन

तेल आणि प्रथिने असलेले तीळ पोट भरते आणि वजन नियंत्रणात ठेवते.

Weight Loss

