कडू आहे, पण गुणकारी! रोज कारल्याचा ज्यूस प्या अन् या आजरांपासून व्हा दूर

Aarti Badade
कारल्याचा ज्यूस (Bitter Gourd Juice) चवीला कडू असला तरी, तो अँटिऑक्सिडंट्स आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्मांनी समृद्ध आहे. रोज याचे सेवन केल्यास शरीराला अनेक आजारांपासून सुरक्षा मिळते.
Karela Juice Benefits
Sakal
रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते.मधुमेहाच्या (Diabetes) रुग्णांसाठी हा रस अत्यंत फायदेशीर आहे.
Karela Juice Benefits
Sakal
अयोग्य आहारामुळे लिव्हरवर होणारे नकारात्मक परिणाम कारल्याचा ज्यूस कमी करण्यास मदत करतो आणि लिव्हरला निरोगी ठेवतो.
Karela Juice Benefits
Sakal
यातील पोषक घटक आणि अँटिऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे आजारांशी लढणे सोपे होते.
Karela Juice Benefits
Sakal
कारल्याच्या ज्यूसमधील अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म त्वचेचे आरोग्य सुधारतात आणि त्वचेला चमकदार बनवतात.
Sakal
पचनासंबंधी (Digestion) समस्या कमी करण्यासाठी देखील कारल्याचा रस फायदेशीर ठरू शकतो. पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करतो.
Sakal
कारल्याचा रस कमी प्रमाणात (सुमारे ३०-५० मिली) घ्यावा,सकाळी रिकाम्या पोटी पिणे जास्त फायदेशीर ठरू शकते. कोणत्याही नवीन सवयीपूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
Sakal
Women's Heart Health
Sakal