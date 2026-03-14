शरीराच्या ‘या’ 7 वेदना साध्या समजू नका; गंभीर आजारांचे असू शकतात इशारे!

छोटासा त्रास वाटणारी वेदना कधीकधी मोठ्या आजाराचे पूर्वलक्षण असू शकते. शरीर देत असलेले 'हे' ७ इशारे ओळखा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
औषध घेऊनही डोकेदुखी थांबत नसेल, तर ते केवळ सायनस नाही तर मायग्रेन किंवा मेंदूतील रक्तस्रावासारख्या गंभीर स्थितीचे लक्षण असू शकते.
पायांत सतत कळा येणे हे 'डायबेटिक न्युरोपॅथी'शी संबंधित असू शकते. दृष्टी धूसर होणे आणि जखम उशिरा भरणे ही याची इतर लक्षणे आहेत.
चुकीच्या पद्धतीमुळे पाठ दुखणे सामान्य आहे, पण ही वेदना दीर्घकाळ राहिल्यास ती रक्तवाहिन्यांशी संबंधित गंभीर समस्येचे संकेत देऊ शकते.
पोटरीला सतत सूज आणि वेदना असल्यास ते 'डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस' (DVT) असू शकते, ज्यामध्ये रक्तवाहिन्यांत रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्याचा धोका असतो.
कोणतेही शारीरिक कारण नसताना वारंवार अंग दुखत असेल, तर त्याचा संबंध नैराश्य किंवा इतर मानसिक समस्यांशी असू शकतो.
अतिशय तीव्र पोटदुखी ही केवळ अपचन नसून पित्ताशय, स्वादुपिंडातील बिघाड किंवा अल्सरसारख्या आजारांचे लक्षण असू शकते.
