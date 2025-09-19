हिमोग्लोबिन कमी आहे? रोजच्या आहारात 'हे' 7 पदार्थ घ्या!

Aarti Badade

हिमोग्लोबिनसाठी योग्य आहार

केवळ पूरक आहारांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, योग्य पोषण हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

हिरव्या पालेभाज्या

पालक, केल आणि ब्रोकोलीमध्ये भरपूर लोह, फोलेट आणि व्हिटॅमिन सी असते, जे रक्तासाठी आवश्यक आहेत.

डाळी आणि सोयाबीन

मसूर, हरभरा आणि राजमा हे लोह, प्रथिने आणि फोलेटचे उत्तम स्रोत आहेत, जे पचनास देखील मदत करतात.

लाल मांस, पोल्ट्री आणि सीफूड

लाल मांसामध्ये 'हेम आयर्न' असते, तर चिकन, मासे आणि कोळंबीमध्ये लोह आणि व्हिटॅमिन बी१२ असते, जे हिमोग्लोबिनसाठी महत्त्वाचे आहेत.

काजू आणि बिया

बदाम, अक्रोड आणि भोपळ्याच्या बियांमध्ये लोह, व्हिटॅमिन ई आणि खनिजे असतात. हे स्नॅक्स म्हणून खाल्ल्यास फायदा होतो.

तृणधान्ये आणि संपूर्ण धान्य

ओट्स, ब्राऊन राइस आणि क्विनोआमध्ये फोलेट आणि व्हिटॅमिन बी१२ असते, जे रक्ताच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

ताजी फळे

डाळिंब, सफरचंद, संत्री आणि बेरी यांसारखी फळे लोह आणि व्हिटॅमिन सी चा चांगला स्रोत आहेत, जे लाल रक्तपेशींची निर्मिती करण्यास मदत करतात.

