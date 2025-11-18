आयुष्याचा शेवट ओळखता येतो? गरुड पुराण सांगतं मृत्यूपूर्वी दिसणारे 7 संकेत

Aarti Badade
जन्म आणि मृत्यूचं चक्र अव्याहतपणे सुरूच असतं. मृत्यू हे एक गूढ आहे, पण गरुड पुराणात मृत्यूपूर्वी मिळणारे संकेत (Signs) सांगितले आहेत.
हिंदू धर्मानुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूची प्रक्रिया साधारणपणे सहा महिन्यांपूर्वीच सुरू झालेली असते, असे मानले जाते.
पुराणानुसार, मृत्यूची चाहूल सर्वात प्रथम नाभिचक्रावर (Navel Chakra) जाणवते. मृत्यू येण्यापूर्वी नाभीचक्र तुटण्यास सुरुवात होते.
मृत्यूपूर्वी व्यक्तीच्या शरीरातून मृतदेहासारखा विचित्र वास येऊ लागतो. तसेच, त्याला त्याची सावली (Shadow) डोक्याशिवाय किंवा वेगळी दिसू लागते.
मृत्यू जवळ आल्यास, संबंधित व्यक्तीला त्याचा चेहरा आरसा, तेल किंवा पाण्यात दिसणं बंद होतं. त्याची पाहण्याची आणि ऐकण्याची क्षमता संपुष्टात येते.
मृत्यूच्या काही वेळ आधी व्यक्तीला त्याच्या आजूबाजूला यमदूत दिसू लागतात. तो त्यांना पाहून घाबरू लागतो, पण शेजारी उभे असलेले नातेवाईक दिसत नाहीत.
मृत्यूपूर्वी संबंधित व्यक्तीच्या तळहातावरच्या रेषा (Palm Lines) अस्पष्ट होतात. त्या इतक्या पुसट होतात की त्या सहजपणे दिसतदेखील नाहीत.
या वेब स्टोरीमध्ये दिलेली माहिती गरुड पुराण आणि धार्मिक ग्रंथांवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
