मासिक पाळीतील असह्य वेदना धोक्याचा इशारा! महिलांमध्ये वाढतोय हा आजार

मासिक पाळी

मासिक पाळीत होणाऱ्या असह्य वेदना हे एंडोमेट्रिओसिस या गंभीर आजाराचे सुरुवातीचे लक्षण असू शकते.

काय आहे एंडोमेट्रिओसिस आजार?

गर्भाशयाचे अस्तर जेव्हा गर्भाशयाबाहेर इतर अवयवांवर वाढू लागते, तेव्हा त्याला एंडोमेट्रिओसिस म्हणतात.

शरीराच्या अंतर्गत अवयवांना धोका

हा आजार अंडाशय, आतडे आणि मूत्राशयाला इजा पोहोचवून अवयवांचे कार्य बिघडू शकतो.

वंध्यत्वाचे प्रमुख कारण

निदानास उशीर झाल्यास फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक होऊन महिलांना गर्भधारणेत मोठ्या अडचणी येऊ शकतात.

आजाराची मुख्य लक्षणे ओळखा

ओटीपोटात तीव्र वेदना, लघवी करताना त्रास आणि शरीर संबंधावेळी होणारी वेदना ही याची प्रमुख लक्षणे आहेत.

मज्जासंस्थेवर होतो गंभीर परिणाम

दीर्घकाळ राहणाऱ्या सूजेमुळे शरीरातील मज्जातंतू प्रचंड संवेदनशील बनतात, ज्यामुळे सतत अस्वस्थता जाणवते.

मानसिक आरोग्यावरही होतो आघात

वर्षानुवर्षे वेदना सहन केल्यामुळे रुग्णांना नैराश्य, चिंता आणि PTSD सारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.

वेळीच निदान हाच एकमेव बचाव!

लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन योग्य वेळी उपचार केल्यास जीवन वाचू शकते.

