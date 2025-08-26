टी२० मध्ये 7000 + धावा अन् 500+ विकेट्स घेणारा एकमेव खेळाडू कोण? जाणून घ्या

Pranali Kodre

टी२० क्रिकेट

टी२० क्रिकेटमध्ये गेल्या काही वर्षात प्रचंड लोकप्रिय झाले. त्यामुळे विविध देशात टी२० च्या लीगही सुरू झाल्या.

Shakib Al Hasan | Sakal

कॅरेबियन प्रीमियर लीग २०२५

सध्या कॅरेबियन प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेदरम्यान एक अनोखा विक्रम झाल्याचे पाहायला मिळाले.

Shakib Al Hasan | Sakal

शाकिब अल हसन

बांगलादेशचा अष्टपैलू शाकिब अल हसनने कॅरेबियन प्रीमियर लीग २०२५ मध्ये खेळताना मोठा विक्रम केला आहे.

Shakib Al Hasan | Sakal

३ विकेट्स अन् २५ धावा

तो अँटिग्वा अँडबार्बुडा फालकॉन्स संघाकडून खेळत असून २४ ऑगस्टला त्याने सेंट किट्स अँड नेव्हिज पॅट्रिओट्सविरुद्ध खेळताना ३ विकेट्स घेतल्या आणि २५ धावा केल्या.

Shakib Al Hasan | Sakal

५०० टी२० विकेट्स

त्यामुळे त्याने टी२० कारकि‍र्दीत ५०० विकेट्सचा टप्पा पार केला.

Shakib Al Hasan | Sakal

एकमेव खेळाडू

यामुळेच शाकिब अल हसन आता टी२० क्रिकेटमध्ये ७००० हून अधिक धावा आणि ५०० हून अधिक विकेट्स घेणारा एकमेव खेळाडू बनला आहे. त्याच्याव्यतिरिक्त अजून असा कारनामा कोणी केलेला नाही.

Shakib Al Hasan | Sakal

शाकिब अल हसनची टी२० कारकिर्द

शाकिबने त्याच्या टी२० कारकि‍र्दीत ४५७ सामने खेळले असून ७५७४ धावा केल्या आहेत आणि ५०२ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Shakib Al Hasan | Sakal

