टी२० मध्ये चेतेश्वर पुजाराने केलंय शतक, तेही फक्त ६१ बॉल्समध्ये!

टेस्ट स्पेशालिस्ट

चेतेश्वर पुजारा म्हटलं की पटकन डोळ्यासमोर तो पांढऱ्या जर्सीतला खेळाडू येतो ना! खरंतर गेली १५ वर्षे आपण पुजाराला टेस्ट स्पेशालिस्ट म्हणूनच ओळखतो, त्यामुळे त्यात काही चूक नाही.

Cheteshwar Pujara

कसोटीतील आधारस्तंभ

पुजारा भारताचा जवळपास १० वर्षे कसोटीतील आधारस्तंभ होता. त्याने तिसऱ्या क्रमांकाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली होती. तो त्याच्या संयमी खेळासाठीही ओळखला जातो.

Cheteshwar Pujara

हे माहित आहे का?

पण , तुम्हाला माहित आहे का चेतेश्वर पुजाराने टी२० मध्येही एक शतक केलंय.

Cheteshwar Pujara | Sakal

पुजाराचे टी२० सामने

पुजारा टेस्ट स्पेशालिस्ट असला तरी त्याने ७१ टी२० मॅच खेळल्यात आणि पंधराशेहून जास्त रन्सही केल्यात. तसेच एक शतकही केलंय, तेही १६३ च्या स्ट्राईक रेटने.

Cheteshwar Pujara | Sakal

सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०१९

त्याने हे टी२० शतक केलेलं २०१९ मध्ये झालेल्या सईद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये.

Cheteshwar Pujara

पुजाराचं टी२० शतक

भारताच्या या देशांतर्गत टी२० स्पर्धेत पुजाराने सौराष्ट्रकडून खेळताना रेल्वेविरुद्ध ६१ चेंडूंमध्ये १०० धावांची नाबाद खेळी केली होती. या खेळीत त्याने १४ चौकार आणि १ षटकारही मारला होता.

Cheteshwar Pujara

पुजारामुळे सामना चर्चेत

पण नंतर हा सामना सौराष्ट हरला. पण तरी सामना चर्चेत राहिला, तो पुजाराच्या या शतकामुळे.

Cheteshwar Pujara | Sakal

U19 वर्ल्ड कपचा मालिकावीर ते कसोटीतील आधारस्तंभ; पुजाराचं कसं आहे करियर?

Cheteshwar Pujara | Sakal
